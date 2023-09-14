مستشار وزير التضامن: الدولة أولت اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية بدأ 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة استباقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأ في نوفمبر 2016، موضحا أنه بدأ من خلال تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعي، والدعم النقدي المشروط للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي في 2015.

عدد المستفيدين من دعم تكافل وكرامة 22 مليون مواطن

وأوضح «هاشم» في تصريحا خاصة لـ«الوطن»، أن هذا البرنامج يستهدف الأسر غير القادرة على اشباع احتياجاتها الأساسية، وخاصة التي بها أطفال، مؤكدا أنه حدث توسع أفقي في برنامج « تكافل وكرامة» من مليون أسرة في المرحلة الأولى حتى وصل إلى 5.2 مليون أسرة الآن تستفيد من الدعم النقدي، حوالي 22 مليون مواطن مصري.

وأكد «هاشم»، أنه في الفترة الأخيرة حدثت زيادات مادية سريعة على المستوى الأفقي والرأسي في الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهذا بسبب الأزمات التي شهدتها البلاد، سواء كانت أزمة جائحة كورونا، ثم تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع مستوى ومعدل التضخم، مما استوجب للدولة المصرية أن تتدخل لحماية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم حزمة من الخدمات، تحت توجيهات الرئيس السيسي.

تعاون الوزارات والهيئات ساهم في التوسع للحماية الاجتماعية

وأشاد مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بالتعاون بين الهيئات والوزارات في عهد الرئيس السيسي، لتوفير كل سبل الدعم للمواطن الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا ما حدث بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي تحمل حوالي 480 ألف أسرة كدعم نقدي، وأكثر من 180 ألف أسرة كدعم سلعي.

ولفت إلى التكاتف بين وزارة التضامن ووزارة الصحة أثناء كورونا، وكذلك التضامن مع التعليم والتعليم العالي لدفع المصروفات الدراسية للطلبة المتعسرين، وهذا حدث في أكثر من 21 جامعة حكومية وخاصة، في العام الدراسي الماضي، حيث تم دفع ما يقرب من 20 مليون جنيه لاسقاط المديونات عن الطلاب المتعسيرين عن دفع المصروفات، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح التعاون بين التضامن ووزارة الأوقاف، في إعادة توزيع لحوم الأضاحي، طوال العام بدلا ما كان يتم توزيعها خلال فترة عيد الأضحى فقط، عطفا على تنظيم العديد من القوافل الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتعاون مع حياة كريمة من أجل التوسع في التمكين الاقتصادي والاجتماعي ورعاية الأطفال والتوسع في حضانات ذوي الإعاقة.