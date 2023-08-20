«رياضة سوهاج»: مشروع «الرواد القومي» يساهم في الحفاظ على صحة كبار السن

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات تدريب مشروع الرواد القومي لرياضة كبار السن، وذلك في الملاعب المفتوحة بمنطقة الثقافة.

المشروع يهدف إلى الحفاظ على اللياقة البدنية

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لكبار السن، وتوفير وقت فراغ ممتع لهم من خلال ممارسة الرياضة التي تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

ويأتي المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة، والدكتور محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.

تعزيز النشاط الرياضي بالمجتمع

وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة والاستمتاع بفوائدها، كما يمثل المشروع فرصة قيمة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع وتعزيز نمط حياة نشط وصحي.