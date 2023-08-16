تقديم خدمات طبية لـ66 ألف مواطن ضمن «100 يوم صحة» في سوهاج

كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، خدمات التثقيف الصحي والتوعية للوصول لأكبر عدد من المواطنين، في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة، التي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لجموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في بيان، أنه جرى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 66 ألف مواطن منذ انطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو، في إطار رعاية المواطنين بمحافظة سوهاج.

مساعدة المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم

وأكد وكيل صحة سوهاج، استمرار أعمال التثقيف بصورة منتظمة، لمساعدة المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، وشرح أعمال تلك المبادرات والخدمات والفحوصات التي تقدمها للجمهور، وكل ما يتعلق بكل مبادرة والفئة المستهدفة.

الاهتمام بصحة المواطنين

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بتوعية المواطنين صحياً، لما له من مردود إيجابي ملموس على السلوكيات الصحية لديهم، بتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية الصحية المنطلقة تحت مظلة «100 مليون صحة».