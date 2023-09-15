تفاصيل أنشطة وفعاليات حزب الشعب الجمهوري بالمحافظات اليوم

شارك اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة التخصصية المغلقة، التي عقدتها لجنة الأحزاب السياسية للحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بمشاركة ممثلي بعض الأحزاب السياسية وبعض الخبراء السياسيين والقانونيين.

حزب الشعب الجمهوري

فيما شاركت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في افتتاح معرض سفارة التشيك، في محافظة الإسماعيلية، التي تضمنت بطلات تشيكيات ومصريات في التاريخ الماضي والحاضر، كان لهن تأثيرًا كبيرًا، وتم تقديم تراث الإسماعيلية من الأشكال الفنية المختلفة.

كما شاركت أيضًا في افتتاح معرض «أهلًا مدارس»، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما بدأت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط في تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع منشورات للجمهور بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتوضيح آلية تنفيذ البروتوكول المبرم بين الحزب والوزارة لخدمة المواطنين بعنوان مبادرة «من الناس ومع الناس دائمًا».

مبادرة «دائرتي بلا أمية»

وفي أسوان، كثَّف ممثلو الحزب نشاطاتهم الخدمية بمشاركة الشباب في مبادرة «دائرتي بلا أمية» للتصدي لمحو الأمية، باعتباره واجب وطني تشترك فيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وبحث الحزب مع مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان، سبل التعاون بين الحزب وفرع الهيئة لفتح فصول محو أمية على مستوى المحافظة، تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين الحزب والهيئة.

وفي سياق آخر، انتهت أمانة الحزب في دكرنس بالدقهلية، من تجهيز وفرش وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بني عبيد التخصصي، لخدمة أبناء المحافظة دون الانتظار من انتهاء باقي أقسام المستشفى.

وعلى صعيد آخر، تم عقد اجتماع موسع بالوحدة الحزبية بمحافظة المنوفية، بعد افتتاح مقر الوحدة الحزبية، لشرح خطة تحرك الحزب في المرحلة الحالية وقدرته على التحرك بكوادره وهياكله الحزبية في مساره السياسي خلال هذه المرحلة.

حزب الشعب الجمهوري بالمحافظات

فيما اختتمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، نشاطها بالمشاركة في فعاليات «عيد الفلاح» وذلك بتنظيم احتفالية تم خلالها تكريم مجموعة من المزارعين والفلاحين المتميزين، كما تم تكريم عدد من مهندسي الزراعة والري.

وعلى هامش هذه الاحتفالية تم عقد ندوة تثقيفية للمزارعين حول أنظمة الري الحديثة ودورها في ترشيد استخدام المياه، في إطار حرص الحزب على دعم الدولة والنهوض بالزراعة والري لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، بتنظيم يوم رياضي على شاطئ بورسعيد، لزيادة أواصر الترابط بين شباب الحزب، كما قام السيد أمين المحافظة بحضور النائبة أمل عصفور، نائبة الحزب ببورسعيد، بافتتاح معرض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وخصومات قد تصل إلى 40%، في إطار مبادرة مع الناس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.