استقرار أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال نهاية التعاملات اليومية. وتستعرض «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني وفقا لآخر تحديثات بالبنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.42 جنيه للشراء، و38.60 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 38.18 جنيه للشراء، و38.58 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.18 جنيه للشراء، و38.58 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك «Cib»

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.31 جنيه للشراء، و38.71 جنيه للبيع، تبعا لآخر تحديثات بنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.31 جنيه للشراء، و38.71 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.58 جنيه للشراء، و38.70 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.