سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك.. مستقر

نجح الجنيه المصري في الحفاظ على ثباته أمام سعر صرف عملة الجنيه الإسترليني، خلال بداية التعاملات لليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، ليسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 38.60 جنيه للبيع، و38.47 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في عددٍ من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات صرف آخر أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 38.39 جنيه للشراء، و38.57 جنيه، في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري. كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 38.47 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني بداخل بنك مصر اليوم 38.24 جنيه شراء، و38.56 جنيه للبيع، حال جرى شراءه من قبل بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 38.69 جنيه للبيع و38.58 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية. وفي بنك الإسكندرية نجح الجنيه الإسترليني في تسجيل سعر صرف اليوم 38.51 جنيه شراء و38.69 جنيه للبيع.