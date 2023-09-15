سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك.. مستقر

نجح الجنيه المصري في الحفاظ على ثباته أمام سعر صرف عملة الجنيه الإسترليني، خلال اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 38.59 جنيه للبيع، و38.42 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في عددٍ من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وبحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 38.18 جنيه للشراء، و38.58 جنيه، في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 38.42 جنيه للشراء و38.59 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني بداخل بنك مصر اليوم 38.18 جنيه شراء، ونحو 38.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 38.69 جنيه للبيع و38.58 جنيه للشراء.

في بنك الإسكندرية نجح الجنيه الإسترليني في تسجيل سعر صرف اليوم 38.51 جنيه للشراء و38.69 جنيه للبيع.