سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأحد 10-9-2023

يواصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك ثباته منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث يبلغ سعر الجنيه الإسترليني الأعلى شراء 38.83 جنيه، فيما يسجل سعر الجنيه الإسترليني الأقل بيعا 38.48 جنيه بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك 38.40 جنيه للشراء و38.57 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.28 جنيه للشراء و 38.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية يسجل 38.71 جنيه بيعا و38.53 جنيه شراء.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

فيما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد داخل ميد بنك 39.22 جنيه للبيع أما الشراء 38.76 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكان والتعمير

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكان والتعمير إلى 38.83 جنيه للشراء و39.12 جنيه للبيع.