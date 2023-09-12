سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

يواصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية، ثباته منذ بداية شهر سبتمبر الجاري حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار منذ فترة طويلة وذلك بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- يسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 38.58 جينه للشراء و38.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.44 جنيه شراء و38.63 جنيه بيعاً.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية التعاملات الصباحية 38.63 جنيه للشراء و 38.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 39.03 جنيه بيعاً و38.83 جنيه شراءً.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق

- وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق فسجل 38.48 جنيه للبيع و38.24 جنيه للشراء.