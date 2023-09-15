كيف تحقق أقصى ربح من شهادات البنك الأهلي المصري.. «عائد يصل لـ22%»

طرح البنك الأهلي المصري في الفترة الأخيرة العديد من الأوعية الإدخارية ذات العائد المميز، فيما يتساءل البعض عن كيفية تحقيق أقصى ربح من شهادات البنك الأهلي المصري، وتعد الشهادات الإدخارية أحد الطرق الموثوقة لحفظ الأموال وتنميتها.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية تحقيق أقصي ربح من شهادات البنك الأهلي المصري، من خلال شراء أعلى الشهادات الادخارية التي يقدمها البنك بالعملة المحلية، والتي تستمر لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 22%، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات وقواعد شراء الشهاده البلاتينية 3 سنوات من البنك الأهلي المصري

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد: عائد ثابت 19% طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري بعملة الجنيه المصري.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من اي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة الا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات إئتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات

مميزات وقواعد شراء الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: عائد متدرج يصرف بشكل شهري طوال فترة الشهادة بعملة الجنيه المصري.

العائد علي الشهادة: عائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

- يمكن إصدار بطاقات إئتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من اي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- كما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.