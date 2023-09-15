وزير الخارجية الأسبق: سذاجة وسطحية غلبت على الاستراتيجية الأمريكية بعد 11 سبتمبر

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاستراتيجية الأمريكية بعد حادث 11 سبتمبر كانت تغلب عليها السطحية والسذاجة بصورة كبيرة.

العرابي: القوى الدولية ووضع استراتيجية جديدة للإقليم العربي

وأكد «العرابي»، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث؟»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي جمال عنايت، أن القوى الدولية كانت تريد وضع استراتيجية جديدة في الإقليم العربي بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات تلك القوى، وأبرزها كان الولايات المتحدة الأمريكية.

الدول العربية وقوى الغرب

وأضاف وزير الخارجية الأسبق في حديثه، أنه حدث انشقاق كبير في الدول العربية بين الشعب والسلطات الحاكمة التابعة لسياسة الغرب، والدليل على ذلك الانشقاق في سوريا الذي حدث بين الشعب السوري الشقيق والسلطة الحاكمة.

وتابع السفير محمد العرابي، «السياسة الأمريكية كانت تريد الهيمنة والسيطرة على الإقليم العربي، وكان تنظيم القاعدة بدايته بأيدٍ أمريكية خالصة في البداية».