مزارعون: فرحتنا الكبيرة يوم الحصاد.. ونستعد لزراعة القمح

استعرض برنامج «بلدي»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، آراء الفلاحين وانطباعاتهم عن «عيد الفلاح» في مصر، مؤكدين أنَّ «عيد الفلاح الحقيقي هو يوم حصاد الزرع وجمع للمحصول، لأنه يحصد تعبه طوال العام ويفرح».

لما بجمع المحصول.. بحس ربنا بيراضيني وبسدد التزاماتي

وقال أحد الفلاحين، لبرنامج «بلدي»، إنه بجمعه المحصول يشعر أن الله يراضيه، وينسى تعب وهموم العام بأكمله، «المزارع يلم زرعه من أرضه، ويحس تعبه جه بفايدة لما يلم حصاده.. ويوم الحصاد يسد متطلباته والتزاماته، والبعض لديه ابن أو فتاة يرغب في تزويجهم ويدفع الإيجار».

نستعد لزراعة القمح.. محصول الشتاء الرئيسي والاستراتيجي

وعن الزراعات التي يستعد لها الفلاح في الوقت الحالي، أكد آخر أنه جار العمل على جمع محصول الذرة والأرز، وبعدها سيتم تجهيز الأرض لزراعة القمح الذي يعد المحصول الأفضل للفلاح، والقمح يعد زرعة الشتاء الأساسية، وزراعة القمح حالياً هي الأفضل لأنه محصول استراتيجي ومطلوب، وهو محصول الدولة، «ننتظر مدى استعداد الدولة لتوزيع الكيماوي الخاص بزراعة القمح على الفلاحين بكيمات وافرة، ونطالب بزيادة حصص الفلاحين من هذه الكميات».