نقيب الفلاحين: عيد الفلاح تحول من مجرد تهنئة وأقوال إلى واقع وأفعال

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن احتفالية الفلاحين بذكرى عيد الفلاح الـ71 كانت لها فرحة مختلفة هذا العام، لافتا إلى أن معظم طلبات الفلاحين تحققت فعليا على أرض الواقع.

الفلاحون كانوا يطالبون بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والذي تحقق فعليا هذا العام

وأضاف أبو صدام، في بيان له، أن الفلاحين كانوا يطالبون بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والذي تحقق فعليا هذا العام في الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة إلى وضع سعر مجزٍ للأقماح قبل الزراعة ورفع أسعار القصب والبنجر، وكان شغل الفلاحين الشاغل هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها، وهو ما تحقق فعليا بالمشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري وإحياء مشروع توشكى.

وأشار إلى أن تطوير الريف كان حلما للفلاحين تحقق فعليا على أرض الواقع بمبادرة حياة كريمة، كما أن إنتاج تقاوي الخضر محليا كان مطلبا مهما من مطالب الفلاحين الذي بدأ يتحقق بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وأوضح أبو صدام أنه لتخفيف الأعباء عن الفلاحين ودعمهم ماديا كان توجيه الرئيس السيسي بتأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية من عام 2017 وحتى الآن كما سوى البنك الزراعي المصري ديون معظم الفلاحين المتعثرين وتحقيقا لمطلب مشاركة الفلاحين بالشأن العام تم إنشاء المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام وتم مشاركة الفلاحين في التعديلات الدستورية وفي الحوار الوطني.

إقامة حفل لعيد الفلاح كانت مطلبا مهما لدعم الفلاحين معنويا

وأكد نقيب الفلاحين أن إقامة حفل لعيد الفلاح كانت مطلبا مهما لدعم الفلاحين معنويا وهو ما حدث بالفعل بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي تم تكريمه من الفلاحين لجهوده الكبيرة في خدمة شباب الفلاحين، والوزيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عباس الشناوي نائبا عن وزير الزراعة، والدكتور حامد عبدالدايم المتحدث السابق لوزير الزراعة الزراعة، كما حضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتقدمهم النائب مصطفى ولفيف من الصحفيين وقيادات البنك الزراعي المصري.