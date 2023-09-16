خطوات التسجيل في «ملتقى توظيف المنيا».. الطريقة الأسهل للحصول على وظيفة

تقيم الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة ملتقى للتوظيف بالصالة المغطاه باستاد المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص، تحت مسمى «ملتقى توظيف المنيا».

ويُقام الملتقى من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ويحتوي على العديد من الوظائف المطلوبة من الشركات.

موعد ملتقى شباب المنيا

من المقرر أن يقام الملتقى يومي السبت 30 سبتمبر والأحد 1 أكتوبر المقبلَين، من الساعة 11 صباحًا إلى 6 مساءً، مضيفًا عبر الموقع الإلكتروني له: «دلوقتي مع توظيف مصر هتسهل عليك البحث عن وظائف، وجمعنالك شركات كتير من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة فى مكان واحد.. هيكون فى انتظارك مسؤول توظيف من كل شركة وممكن تقدم على أكثر من وظيفة فى أكثر من شركة فى نفس اليوم».

طريقة التسجيل في الملتقى

زيارة الموقع الإلكتروني للملتقى من هنـــا، ثم ملء النموذج الموجود داخل الموقع والذي يتطلب المعلومات الآتية:

- الاسم رباعي.

- الرقم القومي.

رقم الهاتف (واتس اب).

- السن.

- النوع.

- المحافظة.

- المنطقة السكنيه.

- المؤهل.

- الخبرة.