وظائف شاغرة بـ«بنك القاهرة».. اعرف الشروط والمتطلبات

أعلنت بنك القاهرة عن فرص عمل في مجموعة تخصصات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وإدارة الصفحات «Social Media Team Leader»، ووضع مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة لمن يشغل تلك الوظائف، والتي نقدمها لكم عبر السطور التالية.

شروط التقديم على فرص عمل بنك القاهرة

- يشترط للتقديم على وظائف بنك القاهرة الحصول على درجة البكالوريوس.

- خبر من 3 إلى 5 سنوات على الأقل في مجال التسويق الرقمي.

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية والعربية بشكل ممتاز.

- يشترط مهارات قوية في التعامل والتواصل مع الآخرين.

المسؤوليات الوظيفة ببنك القاهرة

هناك مجموعة من المسؤوليات الخاصة بالملتحق بوظيفة بنك القاهرة والتي من أهمها:

- يقوم الملتحق بالوظيفة على إدارة وصيانة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالبنك.

- التعاون مع الوكالات في إنشاء محتوى جذاب لقنوات التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى تعليمي والتواصل مع العملاء.

- مراقبة اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وسلوك العملاء وأنشطة المنافسين داخل القطاع المصرفي المصري لتحديد الفرص.

- اقتراح رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين أداء وسائل التواصل الاجتماعي.

- التخطيط وجدولة تقاويم محتوى الوسائط الاجتماعية، بما يضمن النشر المنتظم والمتسق للحفاظ على تواجد قوي عبر الإنترنت.

- التعاون مع فرق العمل الداخلية وخدمة العملاء لمواءمة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي مع الحملات والمبادرات التسويقية الشاملة.

- مراقبة وتحليل مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، مثل مدى الوصول والمشاركة والتحويلات والمشاعر، لقياس فعالية حملات وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين الأداء.

- تشمل المهام الوظيفية التفاوض على عقود شراء الوسائط والأسعار والمواضيع مع بائعي الوسائط، بما في ذلك جميع منصات الإعلان الرقمية.

- مراقبة ميزانيات وسائل الإعلام وتخصيص الموارد بشكل فعال لتعظيم وصول الإعلانات وتأثيرها.

- ضمان الامتثال للوائح والمبادئ التوجيهية الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الصناعة المصرفية المصرية.