وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية وحوافز بسوهاج والفيوم.. «اِلحق قدم»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توفير فرص عمل للشباب، من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع كبرى الشركات ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات التمويل في وظائف مسؤول تمويل.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة والمقدمة لأبناء محافظتي سوهاج والفيوم، والتي جاءت على النحو التالي:

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي ونظام حوافز وفرص للترقي.

شروط الالتحاق بالوظيفة

لا بد من توافر الشروط الآتية للالتحاق بالوظائف:

- مؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- السن لا يزيد على 35 سنة.

كيفية التقدم للوظيفة

يمكن التقدم للوظيفة في مركز شباب مدينة سوهاج، يوم الاثنين 18-9-2023، من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــــا، ولمتابعة المزيد من الوظائف على منصة توظيف مصر، من هنـا.

وظائف بمحافظة الفيوم

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف خالية للذكور والإناث في جميع المؤهلات بمرتبات مجزية وحوافز وتأمين، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة بدايتي المتخصصة في تمويل المشروعات.

الوظائف المطلوبة

- رئيس مجموعة.

- مسؤول تمويل.

- مراقب فرع.

- صراف.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها تأميناً طبياً واجتماعياً.

- توفر الشركة للعاملين نظام حوافز وخط تليفون.

- توفر الشركة للموظفين فرصاً للترقي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 35 عاما.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية التوجه لمركز شباب المحافظة بالفيوم، غدا السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.