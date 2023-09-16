فوازير ومسرحيات وأغاني.. كيف أسعد الأستاذ «عمو فؤاد» الأطفال في أعماله؟

في مثل هذا اليوم منذ 17 عاما، توفي أحد مؤسسي مدرسة الكوميديا الراقية متعدد المواهب الذي حجز لنفسه مكانا في مقدمة فناني زمن الفن الجميل، استطاع أن يخطف قلوب الكبار والصغار بأعماله المميزة والمتنوعة سواء في المسرح والسينما ويترك بصمة في قلوب متابعيه ، إنه الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي رحل عن عالمنا في عام 2006.

وُلد الفنان فؤاد المهندس في حي العباسية بالقاهرة، ووالده هو العالم اللغوي زكي محمد المهندس، الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية، والحفاظ على اتقان اللغة العربية، إذ بعد التحاقه بكلية التجارة انضم إلى فريق التمثيل بالجامعة، وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت وسعى إلى مقابلته وانضمّ إلى فرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الادوار ولكنه بعد وفاة الريحاني فرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل.

حب فؤاد المهندس للأطفال

مسيرة كبيرة خاضها الفنان الراحل فؤاد المهندس في حياته الفنية، ولم تقتصر أعماله على الكبار فقط ولكنه أيضا كان حريصا على زرع الضحكة في قليوب الأطفال وجذب انتباههم من خلال المسرحيات والأفلام السينما التي قدمها وكان من أبرزها مسرحية «هالة حبيبتي» التي تعد من المسرحيات المميزة للراحل فؤاد المهندس، فهي مسرحية كوميدية درامية من إنتاج عام 1985، وهي مأخوذة عن المسرحية الأمريكية «آني» وكانت من بطولة فؤاد المهندس ودلال عبدالعزيز وسناء يونس والطفلة رانيا عاطف.

كما أن «الأستذ» كما كان يطلق عليه، قدم فوازير للأطفال وكانت من الأعمال المميزة بشهر رمضان المبارك، واستمرت لمدة عشر سنوات من فترة الثمانينيات إلى التسعينيات وقدم أيضا أغان عديدة لهم والتي ما زال يرددها الكثيرون في عصرنا هذا ولعل أشهرها «عيد ميلاد أبوالفصاد» وأغنية «رايح أجيب الديب من ديله» من مسرحية «أنا فين وأنتي فين».

أعمال فؤاد المهندس

كان الفنان فؤاد المهندس مؤمنا بأن الفن رسالة سامية ووسيلة لرقي المجتمع، إذ قدم أكثر من 160 عملا فنيا كوميديا وتراجيديا للكبار والأطفال عبر المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، من أشهر أفلامه أرض النفاق، وأخطر رجل في العالم.

علاقة فؤاد المهندس وشويكار وبعيدا عن المسيرة الفنية كانت هناك علاقة فريدة بين شويكار السيدة امتلكت الجمال وخفة الظل وأستاذ المسرح فؤاد المهندس، الذي كان معلمها في الحياة والفن، إذ بدأت علاقتهما في مشهد رومانسي طلب فيه الزواج منها على خشبة المسرح، وقتها كانا يؤديان البطولة في مسرحية «أنا وهو وهي»، واستمرت قصة حبهما لأكثر من عشرين عامًا من الزواج، ثم انفصلا دون إعلان الأسباب، وحتى بعد الانفصال ظل الثنائي يؤكدان على الحب.

وصف الفنان الراحل الفنانة «شويكار» بعدة كلمات وفقا لما ذكره في إحدى اللقاءات التلفزيونية قائلا: «حلوة، ذكية، فاهمة إيه اللي بتعمله، كل المواصفات دي في شويكار هي مش حاجه عادية هي نوع تاني غير اللي موجود بتقدر أوي بتعرف الموقف ماشي إزاي بتعرف الموقف ماشي إزاي وتستفيد من الموقف، منسلهاش أبدًا مسرحية أنا فين وأنت فين وهي بتقول (ولما قالولي دا سافر وهيغيب سنه واتنين) بصيت لقيتها حولتها لموقف كوميدي والناس ضحكت عليها».