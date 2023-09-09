نجل فؤاد المهندس: كنت بنادي والدي بـ«الأستاذ».. واتعلمت منه كل حاجة حلوة

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن والده يمثل له الأب والأخ والصاحب والحبيب، وكل المعاني الجميلة الراقية، متابعا: «والدي ربانا على الاعتماد على النفس والصح والغلط، وكان أب كامل وطيب وحنين وحازم في قراراته، وتمكن من تربية الرجال بشكل يمكنهم من مواجهة المشاكل والاعتماد على أنفسهم».

حكاية الابن والأب والأستاذ

وأضاف «المهندس» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار على راديو «أون سبورت إف إم»، أنه يقول على والده دائما الأستاذ وكان يناديه بهذا اللقب الذي كان المحبب لقلبه، متابعا «يشرفني إن فؤاد المهندس يبقي والدي، وعمري ما قولت له بابا، كنت دايما أقول الأستاذ، واتعلمت منه الحب والاعتماد على النفس والتواضع والطيبة، وحاجات كتير كلها حلوة، وكل جميل وصلت له هو من تعاليم الأستاذ رحمه الله».

مشاعر فؤاد المهندس

وتابع: «فؤاد المهندس كانت دموعه قريبة، وكنت حريص دايما إني أساعده في أي حاجة بيفكر فيها، وأنا لحد دلوقتي عايش بكل اللي اتعلمته منه، ووالدي كان صارم في الحاجات اللي فيها غلط، وكان كوميدي بشكل لا مثيل له، وكان بيحب عمر المهندس حفيده جدا لأنه كان حفيده الأكبر».