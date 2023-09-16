وزير دفاع روسيا يستقبل زعيم كوريا الشمالية بمطار كنفيتشي شرقي البلاد

وصل زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» إلى مطار كنفيتشي في مدينة فلاديفوستوك عاصمة إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووصل زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إلى المطار بالسيارة كجزء من موكب السيارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، وصل زعيم كوريا الشمالية،«كيم جونج أون» في قطاره المدرع إلى محطة «أرتيوم بريمورسكي 1» للسكك الحديدية في بريموري، وكان في استقباله السلطات وطلاب مدرسة محلية.

وكان في استقبال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، وزير الموارد الطبيعية الروسية ألكسندر كوزلوف، وحاكم بريموري أوليج كوزيمياكو، وعمدة أرتيم أوليج كوون، و 40 طالبًا من مدرسة «أرتيموف 7».

من جانبه، قال حاكم بريموري أوليج كوزيمياكو، إن سلطات بريموري وزعيم كوريا الشمالية،«كيم جونج أون» سيناقشان آفاق تبادل مجموعات من تلاميذ المدارس للترفيه خلال زيارته للمنطقة.