زعيم كوريا الشمالية يتفقد قمرة قيادة المقاتلة الروسية «سو-57»

تفقد زعيم كوريا الشمالية يتفق، قمرة قيادة المقاتلة الروسية «سو-57»، خلال زيارته إلى منطقة كومسومولسك أون أموري أقصى شرق روسيا، التي يتواجد بها مصنعين.

ويوجد في مدينة كومسومولسك نا أموري مصنعان للطائرات يوري جاجارين كومسومولسك أون أمور، وياكوفليف، وينتج الأول طائرات حربية متقدمة، طائرات «سو 35 و57»، بينما الثاني ينتج طائرات ركاب للمسافات القصيرة.

زعيم كوريا الشمالية: تكنولوجيا الطيران الروسية تتطور بسرعة

أعرب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، عن احترامه لحقيقة أن تكنولوجيا الطيران الروسية تتطور بسرعة، وتتغلب على التهديدات الخارجية المحتملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وكان زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج اون»، زار مصنع «يوري جاجارين» للطيران في منطقة كومسومولسك أون أمور أقصى شرق روسيا، وينتج المصع طائرات مقاتلة متقدمة بينها: «سوخوي سو 35».

كما أعرب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، عن تقديره الكبير للمسؤولين والعلماء والفنيين والعاملين في المصنع لمساهمتهم الكبيرة في تطوير صناعة الطيران في البلاد من خلال تحقيق نجاحات ممتازة في الإنتاج بتكنولوجيا متقدمة للغاية وقوة ذهنية قوية.

والتقى زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، مع الطيارين الذين ينفذون اختبارات الطائرات الروسية الجديدة، فيما ذكره وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية ،أن المسؤول الكوري الشمالي، تفقد قمرة قيادة مقاتلة الجيل الخامس الروسية «سو-57» وتعرف على خصائصها التقنية.

مسؤول روسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع بيونج يانج في مجال الطائرات

وكان ونائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف، قال في وقت سابق، إن بلاده ترى أفقا للتعاون مع «بيونج يانج» في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت الحكومة الروسية، في بيان، إن زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، ونائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف تفقدا عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات «سو-35»، ومقاتلات الجيل الخامس «سو-57»، وطائرات «إس جيه 100»،