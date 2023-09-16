تنسيق كلية التربية الرياضية 2023 للمرحلة الثالثة.. الحد الأدنى 205 درجات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني؛ وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إذ كشفت الوزارة نتيجة تنسيق كافة الكليات والتي من بينها تنسيق كلية التربية الرياضية 2023 للشعبتين العلمية والأدبية بنين وبنات.

تنسيق كلية التربية الرياضية 2023

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن تنسيق كلية التربية الرياضية 2023 للشعبة العلمية والأدبية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، جاء بنحو 205 درجات أي بنسبة 50%.

الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية الرياضية 2023 الشعبة الأدبية

تربية رياضية بنات السويس 205.0.

تربية رياضية بنات العريش 205.0.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205.0.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205.0.

تربية رياضية بنات بور سعيد2: 205.0.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205.0.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205.0.

تربية رياضية بنات أسوان 206.0.

تربية رياضية بنين دمياط 208.0.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 208.0.

تربية رياضية بنين بور سعيد 209.0.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 210.0.

تربية رياضية بنات بني سويف 210.0.

تربية رياضية بنات الإسكندرية 210.5.

تربية رياضية بنات المنصورة 211.0.

الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية الرياضية 2023 للشعبة العلمية

تربية رياضية بنين بور سعيد 205.0.

تربية رياضية بنين أسيوط 205.0.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205.0.

تربية رياضية بنات أسوان 205.0.

تربية رياضية بنين طنطا 205.0.

تربية رياضية بنات طنطا 205.0.

تربية رياضية بنين أسوان 205.0.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205.0.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 205.0.

تربية رياضية بنين حلوان 205.0.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205.0.

تربية رياضية بنات الإسكندرية 205.0.

تربية رياضية بنين المنصورة 205.0.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205.0.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205.0.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205.0.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205.0.

تربية رياضية بنات المنصورة 205.0.

وأشارت إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل حاليًَا على استقبال رغبات نحو 5631 طالبًا وطالبة من القسم العلمي، و1052 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي.