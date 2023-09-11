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بيان هام من التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
07:25 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
استمرار أعمال التنسيق

استمرار أعمال التنسيق

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، يقترب المكتب من الانتهاء من مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى.

وأهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب، سرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب، وفقا للتاريخ المعلن على موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الترشيح في أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المقرر له يوم 30 سبتمبر.

مكتب التنسيق

وأكد مكتب التنسيق أن الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لن يتم الالتفات إلى ما قاموا بتسجيله على شبكة الإنترنت، وسيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم، ولا يحق لأي منهم بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه في ضوء الحد الأدنى المعلن للشهادة الحاصل عليها، حيث إنه يتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات في ضوء أعداد ونسب محددة، وفي هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن متبقية فقط، وطبقا لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.