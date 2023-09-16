واصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية استقراره مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار العملات في مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.18 جنيه للشراء.