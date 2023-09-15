الريال السعودي يستقر في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 15-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه عند سعر 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك «Cib»

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع وفقا لبنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.24 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.