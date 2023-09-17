يرغب طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق بالشعبة العلمية والأدبية ممن كانت رغباتهم لكليات ومعاهد بجامعة سوهاج في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة سوهاج، فضلا عن طلاب الدبلومات الفنية 2023 الذين وقع اختيارهم بالتنسيق على إحدى كليات جامعة سوهاج ومعاهدها المتابعة بالمرحلة الثالثة للتنسيق ومتوافقة مع الدبلوم الفني الحاصل عليه الطالب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة سوهاج

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة سوهاج يتمكن الطلاب من التقديم على الكلية او المعهد المرشح إليه عبر مكتب التنسيق وتقديم الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية وفقا الشروط كل منها وبموعدها المحدد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالثانوية العامة

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة سوهاج وفقا للمتوقع بالكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة لبيان جامعة سوهاج بأوراق التقديم للطلاب ومصروفات الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة سوهاج

- بطاقة ترشح الطالب للكلية او المعهد.

- شهادة الثانوية العامة.

- بيان نجاح.

- التسجيل على الكشف الطبي وفقا لموعد كل كلية.

- تسديد الرسوم إلكترونيا عبر بطاقة الدفع الفوري وفقا المصروفات كل كلية والتي تبدأ من 500 جنيه للانتظام و1200 جنيه للانتساب.

- بطاقة 6 جند للذكور.

- الدمغات المطلوبة.

- 6 صور شخصية مقاس 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب سارية.

- شهادة الميلاد و4 نسخ لها.

- مستند بيان إقامة للكليات والمعاهد ذات التوزيع الجغرافي.

- صورة بطاقة ولي الأمر سارية.

الأماكن الشاغرة بكليات جامعة سوهاج بالمرحلة الثالثة للتنسيق

وكان بيان الكليات والمعاهد المتاحة بجامعة سوهاج لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بالتنسيق للشعبتين العلمية علوم ورياضة والأدبية كالتالي،

- أماكن شاغرة بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج.

- أماكن شاغرة بكلية الآداب انتساب بجامعة سوهاج.

- أماكن شاغرة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة سوهاج.

- أماكن شاغرة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.