عضو لجنة العفو الرئاسي: السيسي صاحب فكرة دمج المفرج عنهم منذ 2016

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تبذل مجهود قوي وواضح خلال الفترة الأخيرة، ظهرت آثاره بمشاركة المفرج عنهم في جلسات فعاليات الحوار الوطني، وصالونات التنسيقية وغيره، مؤكّدًا أنَّّ فكرة الدمج بدأت في 2016، عندما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي وكان أول من أشار لأهمية الدمج المجتمعي للمفرج عنهم وهو ما لم يخطر على بال أعضاء اللجنة، ولم ينتبهوا لمسألة ما بعد الخروج.

جهود لجنة العفو

وأكّد عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات لـ«الوطن»، تكثيف الجهود بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة مع إعادة تفعيل دور اللجنة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعمل في الوقت الحالي على دراسة التجارب الخارجية في مسألة الدمج، للاستفادة منها، مؤكّداً أنَّ تلك الجهود الكبيرة المبذولة في إطار الدمج والعفو نابعة من كونها حق وطني أصيل، لا يُنتظر فيه التقدير من أحد.

دمج وتأهيل المفرج عنهم

وأوضح «الخولي» أنَّ هناك إشادات كبيرة على المستوى الدولي للجهود التي تُبذل في مسألة الدمج والعفو، موضحاً أنَّ فلسفة الدمج هي عدم ترك المفرج عنهم فريسة للمجتمع بعد الحبس، وألا يخرج من السجن إلى سجن أكبر، مؤكّداً أنَّ اللجنة تبذل قصارى جهدها لمد يد العون ومساعدته المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع.