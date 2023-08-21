عضو لجنة العفو الرئاسي: العمل في المجال السياسي مفتوح أمام الجميع

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن اللجنة سعت منذ اليوم الأول إلى دمج المفرج عنهم في كل القطاعات سواء في الحياة السياسية أو الحياة الاجتماعية، وإعادة البعض منهم إلى عملهم، والسعي لتوفير وظائف للأخرين منهم.

تحفيزالشباب للمشاركة في الفعاليات العامة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن العمل في المجال السياسي مفتوح أمام من يريد المشاركة فيه، وبالفعل جرى تحفيزالشباب للمشاركة في الفعاليات العامة منها جلسات الحوار الوطني، وهذا يبرز صورة بالغة الإيجابية عن الاتجاه الجديد الذي تسعى الدولة المصرية للخوض فيه وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدور الذي يلعبه وجود الشباب ومشاركتهم في العمل يعكس الطريقة الإيجابية التي تفكر بها الدولة المصرية، ويعكس المجهود الذي جرى بذله من كل الأطراف المعنية خلال الفترة الماضية ونتطلع إلى مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت لجنة لعفو الرئاسي منذ أيام قليلة، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، وتلى ذلك قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بالعفو عن أحمد سعد دومة ومجموعة من المحكوم عليهم بأحكام نهائية.