«رياضة الإسكندرية» تنظم دوري كرة قدم ومسابقات ألعاب قوى بمركز شباب العجمي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال إدارة الرياضة التابع لفرع شباب العجمي، نظمت دوري كرة قدم ومسابقات ألعاب قوى، ضمن خطة الإدارة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2023، حيث أقيمت المسابقات بمركز شباب بالعجمي غرب الإسكندرية.

توسيع قاعدة المستفيدين

وأوضحت «الشريف»، أنه اشترك في دوري مراكز شباب العجمي ومسابقات ألعاب القوى 50 مشاركا من لاعبي ومستفيدي مراكز شباب فرع العجمي، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيام مراكز الشباب بأدوارها، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

أنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تقوم بعمل الدوريات الصغيرة وتتنوع في الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، وتقيم المعارض للفتاة والمرأة لتغطية كل متطلبات أعضاء مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية، وتبذل قصارى جهدها من أجل الوصول بالخدمات لكل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية وبجميع مناطق الإسكندرية.