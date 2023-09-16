رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يتاح خلال 5 أيام من غلق المرحلة

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق أنَّ رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لم يعلن عن إتاحة التسجيل من قبل الطلاب عليه حتى الآن، نظراً لأن المرحلة مازالت مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري 2023 لمختلف التخصصات ولم تنته بعد، موضحاً أنَّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة عالية في استقبال رغبات الطلاب.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأضاف «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو ذاته رابط التسجيل لرغبات المرحلة و غيرها من مراحل التنسيق، لافتًا إلى أنَّه بعد انتهاء التسجيل للرغبات تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنَّ العمل بمرحلة تنسيق الشهادات الفنية 2023 يستغرق وقتاً كبيراً في أعمال الفرز والتوزيع للطلاب نظراً لكبر حجم أعمال المرحلة وأعداد المسجلين ونسب الطلاب الذين يتمّ توزيعهم على الكليات والمعاهد.