فرص عمل في الجامعات تعلن عنها بوابة الوظائف الحكومية.. اعرف الشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن وظائف شاغرة في بعض الجامعات الحكومية، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين لاستلام مهام العمل.

ونستعرض في السطور التالية، بعض الوظائف التي أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية، في الجامعات، وهي كما يلي:

فرص عمل عبر بوابة الوظائف الحكومية

وتطلب جامعة بني سويف، شغل وظيفة طبيب مقيم عن طريق الإعارة، وفقا لما كشفته بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم على الوظائف

الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب البشري جامعة بني سويف.

المستندات المطلوبة

أصل شهادة التخرج

أصل شهادة الامتياز

أصل بيان الدرجات

أصل شهادة الميلاد

(5) صور بطاقة الرقم القومي

(5 )صور شخصية

شهادة الخدمة العسكرية للذكور

أصل مزاولة المهنة

برنت تأميني كمبيوتر

صحيفة الحالة الجنائية

إقرار الذمة المالية

كعب عمل

وتقدم الطلبات باسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية.

وظائف في جامعة بنها

وتطلب جامعة بنها وظيفة معيد بكلية الحقوق –معيد بقسم الشريعة الإسلامية

الشروط

أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الشريعة والقانون من احدى كليات الشريعة والقانون (شعبة الشريعة والقانون).

أن يكون مستوفياً لشروط التعيين في وظيفة معيد طبقاً للقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له

المستندات المطلوبة

أصول الشهادات الحاصل عليها المتقدم

أصل شهادة الميلاد.

شهادة التجنيد أو الإعفاء منها للذكور.

موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل فى أى جهة حكومية أو خاصة.

عدد (6) صور شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومى.