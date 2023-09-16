مكتب مصر التجاري بموسكو: تبادل العملات مع روسيا تعزز الروابط مع «بريكس»

قال رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، الوزير المفوض تجاري ياسر مصطفى، إنّ مصر بالنسبة لروسيا تعد من أهم الدول التي انضمت حديثًا لتجمع البريكس لتوجيه استثماراتها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى المستوى التجاري أيضًا لتفادي العقوبات الاقتصادية الموقعة عليها، التي وصلت في بعض من الدول إلى حد التجميد وحظر الأموال.

الاستفادة من بنك التنمية الجديد

وأضاف أنّ تبادل العملات بشكلٍ عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار، ومن الصعوبات في التحصيل، كما أنّ هذه الخطوة ستُعزز الروابط بين مصر ومع البريكس بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسو ومنها روسيا وكذلك في تسوية المدفوعات.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي أقامتها جمعية «رجال الأعمال المصريين» مع «التمثيل التجاري»؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة مع دول البريكس.

واردات مصر من البرازيل العام الماضي 2.8 مليار دولار

وقالت رئيس المكتب التجاري بساوباولو، المستشار التجاري نشوى صلاح، إن قيمة واردات مصر من البرازيل سجلت العام الماضي 2.8 مليار دولار، 30% منها تتمثل في سلع غذائية واستراتيجية «لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها» بينما سجلت الصادرات المصرية 630 مليون دولار، وغالبيتها في الأسمدة، مشيرة إلى أنّ البرازيل وقّعت اتفاقا مع الصين لتبادل العملات، وأنّ الشركات البرازيلية أبدت رغبتها للاستثمار في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً العاملة في مجال اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب بغرض إقامة مراكز لها لتخزين الحبوب وتصديرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.

انضمام مصر لعضوية بريكس يخدم القارة الإفريقية

وقال المستشار تجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب التجاري ببريتوريا، إنّ انضمام مصر لعضوية بريكس يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين في قيادة القارة الإفريقية مع إمكانية إقامة حلف صناعي للتكامل في صناعة السيارات، لافتا إلى أنّ الرئيسين المصري والجنوب إفريقي التقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند، تأكيدًا على قوة العلاقات والرغبة الجادة في التعاون بين البلدين.

جنوب إفريقيا استفادت من وجودها في مجموعة بريكس

وأوضح أنّ جنوب إفريقيا استفادت من وجودها في مجموعة بريكس على مدى 12 عامًا على مستوى نمو حجم التجارة مع دول التجمع بنحو 37%؛ ليصل إلى نحو 51.4 مليار دولار في مقابل 37.4 مليار دولار خلال 2011.

كما ألقى الضوء على أن صادرات جنوب افريقيا للصين، والهند، والبرازيل، وروسيا قد حققت متوسط نمو 5.3% لتبلغ 17.8 مليار دولار في مقابل 16.9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب إفريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33.6 مليار دولار في مقابل 20.5 مليار دولار.