10 معلومات عن مجمع «سدس الأمراء» الخدمي في بني سويف

ثورة تنموية ضخمة تشهدها محافظة بني سويف يعود الفضل فيها للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، من المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدثها بعد ساعات.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء الذي كان واحدا من ضمن 1616 مشروعًا داخل محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزي ببا وناصر ببني سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ ذلك المجمع الخدمي داخل عدد من القرى.

المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء

وتوضح السطور التالية 10 معلومات عن المجمع الخدمي بقريسة سدس الأمراء:

- مقره قرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف.

- أقيم على مساحة 560 مترا.

- يتضمن العديد من أعمال التجهيز والفرش.

- يتكون من ثلاثة طوابق «أرضي - ثاني - علوي».

- يشمل مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن.

- كما يشمل وحدة محلية ومكتب تموين وأيضًا شهر عقاري.

- يهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بسهولة ويسر.

- يقدم المجمع الخدمي الخدمات بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى.

- يعمل على توفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما تم تجهيز مجمعات الخدمات داخل قرى محافظة بني سويف على أعلى مستوى لتقديم خدماتها للمواطنين في سهولة ويسر وبأحدث الإمكانيات.

مجمعات خدمية في بني سويف

وشهدت المحافظة الانتهاء من إنشاء 12 مجمعًا خدميًا حكوميًا داخل 12 قرية بمركزي ببا وناصر المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».