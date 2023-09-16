تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية 2023 لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية نتيجة تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، والحدود الدنيا للقبول بمختلف الجامعات الحكومية في المحافظات، موضحة أنه بانتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يكون بذلك مكتب التنسيق انتهى من توزيع أكثر من 600 ألف طالب وطالبة على الجامعات والمعاهد المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية 2023

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023 للشعبتين العلمي والأدبي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية 2023 للشعبة الأدبية

خدمة اجتماعية حلوان 254.5 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5 درجة

خدمة اجتماعية الفيوم 246.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5

خدمة اجتماعية أسوان 241.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240.0

خدمة اجتماعية أسيوط 240.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط239.0

تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية 2023 الشعبة العلمية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 235.0 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 234.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5

خدمة اجتماعية الفيوم 236.5

خدمة اجتماعية أسوان 236.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 236.5

خدمة اجتماعية حلوان 239.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.5