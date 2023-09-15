موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. «التعليم العالي» توضح الخريطة الزمنية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024، حيث تبقى نحو 15 يوماً فقط؛ حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024، وفق إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي كالتالي:

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

ووفق «التعليم العالي»، فسيكون موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024، يوم السبت 30 سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهي في الخميس 4 يناير 2024، كما تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. إجازة منتصف العام

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بعد إعلانه موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي الخميس 30 مايو 2024، وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.