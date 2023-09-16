محافظة الجيزة تستقبل العام الدراسي بتوسعات و28 مدرسة جديدة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تستقبل العام الدراسي الجديد بدخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة موضحا أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها 362 مليون جنيه وتساهم في توفير 699 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 11 مدرسة إنشاء جديدة للخدمة بتكلفة 222 مليونا و600 ألف جنيه بإجمالي 367 فصلا دراسياً و9 مدارس توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة 65 مليون جنيه بإجمالي 207 فصول دراسية بالإضافة إلى 6 مدارس إحلال جزئي وصيانة شاملة بتكلفة 58 مليون جنيه بإجمالي 123 فصلا دراسيا.

تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب

أكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مشددا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولاً بأول .

أشار راشد إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز العياط ومنشأة القناطر وأوسيم والبدرشين وكرداسة ومدينة أكتوبر وأحياء الدقي وبولاق الدكرور وجنوب وذلك في إطار سعي الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

تقليل الكثافات الطلابية في الجيزة

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة علىها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس مشدداً على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء في العام الدراسي الجديد.