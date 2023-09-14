«شارع المكتبات» بالعريش.. خدمات مميزة وأسعار مخفضة على مستلزمات المدارس

يطلق عليه الأهالي شارع العلم، أو شارع المكتبات، ورغم أن طوله لا يتجاوز 200 متر، لكنه الأشهر في مدينة العريش.

يقول الدكتور عبدالعزيز محمود، صاحب مكتبة في الشارع: والدي من أوائل الناس الذين أسسوا شارع المكتبات، وكانت المحلات صغيرة ومحدودة، وبداية عام 1990 بدأ الكثير من التجار في القدوم إلى الشارع لفتح المكتبات، خاصة بعد أن ذياع صيته.

المكتبات لا تغلق إلا في بعض الأوقات

ويضيف أحمد جمال الزرباوي، أحد المتخصصين في كتابة الأوراق والشكاوى والأبحاث، أن العمل بشارع المكتبات يبدأ من السابعة صباحا، ويستمر حتى الواحدة ليلا، ويشهد الشارع زحاما، يكون في أوجه بداية شهر سبتمبر من كل عام، لشراء الكتب والكراريس.

أما الحاج محمود سعد أحد الأهالي، فقال إن شارع المكتبات، هو الأشهر والأهم، ويقوم التجار فيه بعمل معرض «أهلًا مدارس» بشكل طبيعي، من خلال التخفيضات النصف سنوية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ومجلس المدينة.

أما أم ندى السيد من أهالي العريش، فتقول إن شارع المكتبات يتميز بتوفير جميع الحاجيات الدراسية، وبأسعار أقل من المناطق الأخرى، علاوة على تصوير الأبحاث والشكاوى، وتصوير واستخراج الأوراق العامة، والتقديم للحضانات والمدارس والجامعات، والوظائف، وتوجد به خدمة إنترنت سريعة ومميزة.

من جانبه قال عبدالعزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شارع المكتبات به ما يقرب من 40 تاجرًا، وما بين 17 إلى 20 مكتبة، وغالبية التجار أعضاء في الغرفة التجارية، ويجري التنسيق بينهم لعمل تخفيضات، في أوقات المدارس، تصل إلى 25% على الكتب والكراريس، والأدوات المكتبية، علاوة أن هناك خدمات كثيرة تتم للمواطنين، منها مجانية لغير القادرين، مثل تصوير واستخراج الأوراق.