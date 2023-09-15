الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة في المدارس.. «لو حابب تقدم»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في المديريات والإدارات، عن الأوراق المطلوبة للعمل بنظام الحصة، وهذا يأتي اسعدادا للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، المقرر بدايته يوم 30 سبتمبر 2023.

الفئات الأكثر أولوية

وأوضحت الإدارات والمديريات التعليمية أن الفئات الأكثر أولوية للتقديم على العمل نظام الحصة، هم الأكبر سنا، والأكثر خبرة، والأقدم تخرجا.

الأوراق المطلوبة

وكشفت المديريات والإدارات التعليمية عن الأوراق المطلوبة للتعاقد بنظام الحصة، وهي:

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

- الإيتاء بأصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع و4 صور ضوئية منه.

- تقديم ما يفيد بأن المتقدم لديه خبرة سابقة في التدريس.

- الإيتاء باربع صور لبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- الإيتاء بشهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- الإيتاء بشهادة الخدمة العامة للإناث.

- الإيتاء بـ 4 صور من شهادة الميلاد الثلاثية.

- دوسيه لجمع المستندات المذكورة سلفا.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أكد أنه جار العمل على ضوابط تعيين المعلمين الجدد الذين نجحوا بمسابقة 30 ألف معلم، معلنا أنه سيتم تسكين المعلمين بداية من العام الدراسي الجديد.