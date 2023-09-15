عاجل.. «التعليم» تعلن مصروفات المدارس التجريبية والمتميزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الرسمية لغات «التجريبية» والرسمية المتميزة للعام الدراسي 2023-2024.

مصروفات رياض الأطفال

- خدمات اللغات: 500 جنيه

- نشاط عام: 100

- تطوير تكنولوجي: 50 جنيها

- الإجمالي: 650 جنيها

مصروفات المرحلة الابتدائية

- خدمات اللغات: 550 جنيها

- نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي: 50 جنيها

- الاجمالي : 700 جنيه

مصروفات المرحلة الإعدادية

- خدمات اللغات: 600 جنيه

- نشاط عام: 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي: 50 جنيها

- الإجمالي: 750 جنيها

مصروفات مرحلة التعليم الثانوي

- خدمات اللغات: 700 جنيه

- نشاط عام: 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي: 50 جنيها

- الإجمالي: 850 جنيها

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد زيادة 7% لجميع الطلاب الجدد الملحقين بالمستوى الأول رياض الأطفال، تكون خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات من التعليم للعام الدراسي 2023 - 2024، كما يلي:

* كي جي 1: 919.24 جنيه

* كي جي 2: 500 جنيه

* من الصف الأول حتى السادس الابتدائي: 550 جنيها

* الصفان الأول والثاني الإعدادي: 611.80 جنيه

* المرحلة الثانوية: 667.05 جنيه

شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه في ضوء ما سبق، يتبين أن الزيادة في مصروفات المدارس الرسمية لغات، تخص التلاميذ الجدد الملحقين بكي جي 1، أما باقي المراحل كما هي.