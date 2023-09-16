أستاذ تخطيط عمراني: إنشاء 14 مدينة جديدة بالأقصر في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الصعيد كان منسيا على الخريطة العمرانية، ومن ثم معظم المدن الجديدة التي أنشأت قبل 2014 كانت كلها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، لكن بعد 2014 الاستراتيجية العمرانية كانت تهدف إلى العدالة التامة للمواطنين المصريين سواء في الصعيد أو الريف أو القاهرة الكبرى.

توزيع الاستثمارات والخدمات والإسكان

وأضاف «فرج»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن توزيع الاستثمارات والخدمات والإسكان في مناطق دون أخرى يؤدي بصورة مباشرة إلى هجرة داخلية من الأماكن المحرومة إلى الأماكن الأخرى وهذه كانت المشكلة قبل 2014، إلا أن توزيع الاستثمارات والإسكان والخدمات الآن تجرى بعدالة كاملة.

14 مدينة جديدة في الصعيد

ولفت إلى أن المدن الجديدة في الصعيد تبلغ 14 مدينة وجرى تنفيذ 6 منها مثل الأقصر الجديدة وبني سويف الجديدة، موضحا أن هذه المدن خلقت فرصًا للعمل وانهيار معدل البطالة، كما أنها رفعت جودة حياة المواطن في الصعيد.