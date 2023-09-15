محافظ بني سويف: نفذنا مشروعات تنموية وخدمية بـ105 مليارات جنيه في عهد السيسي

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشدد دائماً على تمكين الشباب، إيماناً منه بإمكاناتهم، لافتاً إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من جانب القيادة السياسية، والمحافظة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية والتكنولوجية والتعليمية والتنموية كلفت الدولة 105 مليارات جنيه خلال 7 سنوات فقط.

وقال «غنيم» فى حوار لـ«الوطن»، إن عهد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة انتهى ونعيش فى دولة جديدة لا تمنح استثناءات لأحد.. وإلى نص الحوار

كيف ترى ملف تمكين الشباب والمرأة؟

- اهتمام الرئيس السيسى بالشباب واضح منذ توليه المسئولية، إيماناً منه بقدرة الشباب وإمكاناتهم غير المحدودة، وظهر ذلك عندما أعلن العام 2016 عاماً للشباب، لينطلق مشروع تمكين الشباب المصرى وفقاً لدراسة وتخطيط، حيث تبع ذلك تأهيل وتدريب الشباب لتولى المناصب القيادية، بدأت باختيارهم نواباً للمحافظين ثم محافظين ومساعدين للوزراء، وعلى المستوى الشخصى، حلفت اليمين الدستورية نائباً لمحافظ بورسعيد فى عمر 33 عاماً، وتوليت المسئولية وحلفت اليمين بعدها وعمرى 34 عاماً، ما يؤكد رهان القيادة السياسية على تولى محافظ شاب فى الثلاثينات لمحافظة يزيد عدد سكانها على 3 ملايين مواطن، لهم آمال وطموحات، وأعتقد أن بنى سويف تحصد الآن ثمار جهدٍ كبير وعمل قائم على عنصرى التخطيط الجيد القائم على أسس استراتيجية والتفكير خارج الصندوق، حيث تحسنت مؤشرات مواجهة البطالة والفقر والزيادة السكانية ومحو الأمية بفضل القيادة السياسية.

ما المشروعات التى حظيت بها بنى سويف ونقلتها من المحافظات الأكثر فقراً إلى محافظة واعدة؟

- محافظات الصعيد بشكل عام وبنى سويف على وجه الخصوص، تعيش عصرها الذهبى من حيث كم ونوعية المشروعات العملاقة والقومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسى مهام منصبه، ما يؤكد أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال والتهميش، حيث جرى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقيمة 105 مليارات جنيه خلال 7 سنوات فقط على أرض المحافظة، بجانب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف، ما ساهم فى تحويل بنى سويف من محافظة طاردة إلى محافظة جاذبة للاستثمار على الصعيد المحلى والدولى، ووفرت الآلاف من فرص العمل لأبنائها وحسنت من مستوى الخدمات والمرافق.

المحافظة تحتضن كبريات الشركات العالمية في مناطقها الصناعية

ويمكن أن نشير إلى بعض من هذه المشروعات التى لا يتسع المجال لحصرها بشكل واف، فمثلاً فى قطاع الطرق والكبارى، لدينا محور عدلى منصور من أكبر المحاور العرضية على النيل فى الصعيد وتجاوزت تكلفته المليار جنيه، وطريق بنى سويف الزعفرانة، ويجرى العمل حالياُ فى محور الفشن الحر على النيل، بجانب مشروع محطة بنى سويف للكهرباء بغياضة وهو من أكبر المحطات عالمياً، وفى قطاع الاتصالات، تم إنشاء المنطقة التكنولوجية والجامعة التكنولوجية وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، بجانب المشروعات الأخرى فى قطاعات الصحة والشباب والرياضة والمشروع القومى لتأهيل البنية التحتية المائية، وتطوير كورنيش النيل والممشى السياحى، وتطوير مستشفيات بنى سويف وأهناسيا وتحويلهما إلى مستشفيات تخصصية نموذجية، وتطوير مستشفى الصدر ومشروعات أخرى فى قطاعات ومرافق حسنت نوعية الحياة، بجانب وجود كبريات الشركات العالمية والمحلية ومصانعها التى تصدر للاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والتى استهدفت فى مرحلتها الأولى 66 قرية بمركزى ناصر وببا وتخطى عدد مشروعاتها 1616 مشروعاً.

«حياة كريمة» نفذت 1616 مشروعا في 12 قطاعا بقرى ومراكز المحافظة

كيف ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تحسين حياة سكان الريف ببنى سويف؟

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تُعد المشروع الأضخم من نوعه الذى يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقى للقيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودتها، حيث حظيت مدينتان من مدن المحافظة السبع بالمبادرة فى مرحلتها الأولى فقط بإجمالى 66 قرية، انتهى عدد كبير منها بالفعل، وتخطى عدد المشروعات أكثر من 1616 مشروعاً فى 12 قطاعاً مختلفاً، سواء صحة أو تعليم أو مياه أو صرف صحى أو مدارس ومراكز شباب واتصالات وطرق وغيرها، بالإضافة إلى إدراج مراكز «الواسطى وبنى سويف والفشن»، فى المرحلة الثانية من المبادرة.

ماذا عن ملف الصحة فى بنى سويف؟

- ملف الصحة له أولوية لأنه متعلق بصحة المواطن وسلامته ضمن رؤية وخطة الدولة، ويجرى البدء فى تطوير مستشفى ناصر العام والمستشفى المركزى بمدينة ببا، الذى وجه الرئيس بتطويره فنياً وإنشائياً، ضمن حزمة من التوصيات التى أصدرها لدعم القطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وبالتنسيق مع المحافظات، حيث تُقدر تكلفة التطوير للمستشفيين بمليارى جنيه، كما يجرى إعداد تقرير وتصور شامل عن الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الصحة عن مستشفى سمسطا المركزى، وتجرى لقاءات عديدة مع مسئولى وزارة الصحة عن المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع الصحى، بجانب دراسة بعض المطالب والاحتياجات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بالإضافة إلى دخول مستشفى أهناسيا التخصصى ومستشفى بنى سويف التخصصى خلال السنوات الأخيرة الخدمة، وتطوير مستشفى الصدر.

ماذا عن حجم التعديات على الأراضى بالمحافظة؟ وكيف يتم مواجهتها؟

- عهد التعديات على الأراضى سواء زراعية أو أملاك دولة، انتهى، فلدينا منظومة قوية تُعرف بوحدة المتغيرات المكانية التى تخبرنا لحظة بلحظة بأى تعدٍ أو متغير، والتى تعد إنجازاً للدولة، فى مجال مواجهة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، تزامناً مع فتح ملفات التصالح والتقنين، فمنظومة التقنين تختص بتقنين الوضع القانونى للمتعدى على أراضى الدولة، ونعمل بها حالياً واستشعرنا مشكلات أهالى بنى سويف بتلك المنظومة منذ سنوات، خاصة التسعير وعملنا على عدالة التسعير، ونجحنا فى أقل من عام فى تزويد عدد العقود إلى قرابة 5 أضعاف السابق، رغم توقفنا قرابة 4 شهور فترة كورونا، وتعتبر بنى سويف الأعلى من حيث نسب التصالح، كان لدينا ما يقرب من 160 ألف حالة تعد، وقاربنا على 130 ألف حالة تصالح ولدينا عدالة فى استرداد الأراضى، ونحن فى دولة جديدة لا تمنح استثناءات لأحد لأى اعتبارات شخصية، وقمنا بإزالة عدد كبير من المخالفات لمن كانوا يتصورون أنهم فوق القانون.

المحافظة وجذب المستثمرين

منذ تكليفى وأنا أعمل فى ملف الاستثمار، نظراً لأهميته والمقومات العامة الموجودة بالمحافظة، وحاولنا إنشاء بيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين، وهو ما تظهر نتائجه حالياً فى وجود كبريات الشركات العالمية على أرض المحافظة بمناطقها الصناعية المختلفة، ونجحنا فى ذلك بحصر أهم المقومات الموجودة بالمحافظة، وحولنا كل ذلك إلى برامج وأهداف قصيرة الأجل.