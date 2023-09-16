وزير الآثار: نعمل على تحسين جودة التجربة السياحية في مصر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إننا نعمل على تحسين جودة التجربة السياحية في مصر وإعادة تاريخ الحضارة المصرية والإسلامية، مشيراً إلى أننا ونتعاون مع وزارة الطيران المدني لتوفير أماكن لزيادة أعداد السائحين، فمصر استفادت من السياحة بنسبة كبيرة بعد جائحة كورونا، وتحسنت السياحة في مصر بنسبة11% كما كانت في سنة 2019.

ترميم مسجد سارية الجبل

وأشاد وزير السياحة والآثار بفريق ترميم المسجد وفريق المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس، لافتاً إلى أن مسجد سارية الجبل هو أقدم مسجد عثماني في مصر ويعُد هذا المسجد بمثابة إضافة للحركة السياحية بالقلعة وإعادة بريق للحضارة المصرية وتحديداً للآثار الإسلامية.

جولة وزير الآثار بالمسجد

وأجرى وزير السياحة والآثار المسجد جوله داخل عقب افتتاحه ورؤية أعمال التطوير والترميم التي تمت بالمسجد برفقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لافتاً إلى أننا نحرص على ترميم الآثار المصرية وافتتاحها للسائحين والزوار، مشيداً بدور الترميم وفريق المجلس الأعلى للآثار.