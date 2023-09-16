«لا للمخدرات والزواج المبكر» ندوة في مجلس قروي الحلفاية بنجع حمادي

نظمت الوحدة المحلية المحلية لقرية الحلفاية بحري بنجع حمادي، تحت رئاسة ياسر عبد العليم، ندوة تثقيفية توعوية عن محاربة المخدرات والزواج المبكر، في إطار الندوات التوعوية التثقيفية ضمن برنامج وحدة السكان بمحافظة قنا، ضمن تنفيذ خطة السكان والتنمية على مستوى المراكز والأحياء والقرية.

مناقشة موضوعات تمس حياة الشباب

من جانبه، أوضح أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن الندوة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري، لاقت استحسان وإعجاب الحضور من شباب القرية والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني المشاركين بالندوة، بسبب مناقشة موضوعات تمس حياتهم.

وأضاف ياسر عبد العليم، أن الندوة حضرها عدد كبير من الأهالي قيادات المدينة، بالإضافة لشباب وفتيات القرية والمتطوعين والرائدات الريفيات.

خطورة الزواج المبكر على الفتيات

ودار اللقاء حول خطورة المخدرات على الأسرة والفرد والمجتمع والتصدي لظاهرة الزواج المبكر، وما يترتب عليها من آثار سلبية وخصوصا على الفتاة.