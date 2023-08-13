ضبط 25000 علبة سجائر مجهولة المصدر في نجع حمادي بقنا

واصلت مديرية التموين بمحافظة قنا حملاتها لمحاربة الجشعين والمحتكرين من التجار بجميع مراكز محافظة قنا برئاسة المحاسب أحمد السيد وكيل وزارة التموين وفريق التفتيش بالمديرية والإدارات، وتمكن من ضبط كميات ضخمة من السجائر المخزنة، جاء ذلك في ضوء إحكام الرقابة والسيطرة علي تجارة السجائر بالمحافظة.

حملات ضد محتكري السجائر

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن حملة تموينية تمكنت من ضبط كمية من السجائر عددها 25000 علبة سجائر بمركز ومدينة نجع حمادي.

وأضاف «السيد» إن بيان المحاضر والمضبوطات كالتالي تم تحرير المحاضر أرقام 17504، 17503 و17505 و17506 جنح نجع حمادي وكانت المضبوطات عباره عن 24000 علبة سجائر تم تجميعها بمعرفة أحد التجار ومزاولة النشاط وإدارة منشأة دون ترخيص، وعدد 990 علبة سجائر مجهولة المصدر.

ضبط مواد غذائية في نجع حمادي

وخلال الحملة بمركز نجع حمادي تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وكانت عباره عن عدد 270 كجم جبنه 336 عبوة صلصة وعدد 60 عبوة قشطة جميعها منتهي الصلاحية.

وفي دائرة مركز أبو تشت قد تم تحرير المحاضر أرقام 12345، 12344، 12343، و12342 جنح أبو تشت وقد تم ضبط 200 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر، وعدد 46 علب سجائر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم 9959 جنح مركز قنا وتم ضبط عدد 640 علبة سجائر مجهولة المصدر.