إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية والفتح ومراكز أسيوط، ضمن الحملات المستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير.

18 حالة تعد في مدينة أبنوب

وشارك خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، في حملة مكبرة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت عن تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات بقرى المركز، وتم تحرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

4 حالات تعد في مركز القوصية

كما ترأس اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، حملة لإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بقرية المنشأة الكبرى التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

حملات في مركزي الفتح وأسيوط

وشارك عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، في حملة لإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية بني مر، وتم تحرير المحضر للمخالفين.

كما قام حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، بحملة مكبرة استهدفت فك شدة خشبية خارج الحيز العمراني بقرية علوان، وتم تحرير المحضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.