«هذا الصباح» يبرز تقرير الوطن عن مشروعات «حياة كريمة» في محافظة أسيوط

أبرز برنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامية سارة سراج، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقرير «الوطن»، الصادر في عدد اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، بعنوان جهود «حياة كريمة» في أسيوط.. 35 مشروعًا بينهما مجمع خدمات بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنقل صعيد مصر من القاع: «مفيش حاجة في الدنيا أبدا تقهر الإنسان إلا الاحتياج».

وأضافت: «مبادرة حياة كريمة وفرت سكنا كريما وخدمات تعليمية وصحية وفرص عمل للمواطنين في صعيد مصر، ومشروعات المبادرة رائعة في مصر كلها، والمواطنون فرحون، والعالم كله يشهد بنجاح هذه المشروعات».

الرئيس السيسي مهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصري

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصري، وبخاصة الأجيال الحالية، موضحًا: «لأول مرة منذ 50 سنة، نجد رئيسا يشعر بأوجاع المواطن وما يتألم ويضيق منه مثل مشكلة الكهرباء والأسعار، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل وأن اختيارنا بالإجماع في ثورة 30 يونيو كان صحيحا».

أهمية جهود تنظيم الأسرة.. 2 كفاية

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أي مسؤول في الحكومة والدولة يدرك جيدا بأن ثمة متابعة، وهذا أهم شيء، ولكن في الوقت ذاته، يجب ألا ننجب 10 أطفالا ونطلب من الحكومة إطعامهم، ولن أنسى الصين في ستينيات القرن الماضي عندما منعت الأسرة من إنجاب أكثر من طفل واحد، ولكن في مصر تطلب الحكومة من المواطنين إنجاب طفلين على الأكثر».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «كل سنة تزيد الدولة المصرية 2.5 ملايين نسمة، بما يعادل سكان دولة، وأتمنى من رجال الدين تذكر كلمة الرسول اعقلها وتوكل».