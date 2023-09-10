«الآثار» تفتتح مسجد «سارية الجبل» في قلعة صلاح الدين السبت المقبل

تفتتح وزارة السياحة والآثار، مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، يوم السبت المقبل بعد تطويره وترميمه، وهو يعُد بمثابة أقدم وأول مسجد عثماني ويعرف أيضاً باسم مسجد سليمان باشا الخادم، وتمّ إنشاءه على أنقاض مسجد مخرب، تم بناؤه من قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل.

مسجد سارية الجبل بالقلعة

وسُمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله الكناني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليه أيضًا مسجد سليمان باشا الخادم، نسبه إلى مؤسسه.

وقال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، «نشهد طفرة غير عادية في ترميم الآثار وافتتاحات لأماكن أثرية جديدة، إذ جرى خلال الشهر الماضي افتتاح أكثر من 4 أماكن أثرية بالإضافة إلى تطوير آثار القلعة»، موضحًا أنَّه جار العمل على افتتاح مسجد بالصعيد ومسجد في القلعة سارية الجبل.

كشف أثري جديد

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات له عن افتتاح المسجد بالإضافة إلى الإعلان عن كشف أثري جديد في النصف الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أنَّه سيتمّ افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد الانتهاء من تطويره.