أشرف أبو الهول: مبادرة حياة كريمة تصنع مجتمعات جديدة تحقق أحلام البسطاء

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تكتفِ بأعمال دهان وتجديد البيوت في القرى المستفيدة في صعيد مصر وغيرها فقط، لكنها تقوم بعمل مجتمع جديد وتنقل الناس إلى حياة أفضل لتحقيق أحلام البسطاء.

حياة كريمة تعيد بناء المباني المتهدمة

وأضاف «أبو الهول» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن حياة كريمة تعيد بناء المباني المتهدمة وتشق الطرق وتنفذ عددا كبيرا من المشروعات في الصرف الصحي والكهرباء والمياه والمراكز التكنولوجية ومكاتب البريد والتضامن.

مشروعات صناعية وزراعية بالصعيد

وتابع، بأن صعيد مصر شهد مشروعات صناعية وزراعية ما أدى إلى زيادة توفير فرص العمل خلال السنوات الماضية، كما أن جزءً كبيرا من ضحايا الهجرة غير الشرعية كانوا من أبناء الصعيد لأنهم كانوا في حاجة إلى فرص عمل، مشددًا على أن الدولة أتاحت عددا كبيرا من فرص العمل في السنوات الماضية.