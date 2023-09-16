صعود فريق كاراتيه مركز شباب فيصل بالسويس لنهائيات دوري الناشئين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، صعود فريق مركز شباب فيصل للناشئين في لعبة الكاراتيه إلى نهائيات دوري الناشئين الذي يقيمه الاتحاد المصري للعبة الكاراتيه بالقاهرة.

تألق فريق مركز شباب فيصل في بطولة الناشئين

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في تصريحات خاصة، إن أبطال لعبة الكاراتيه بمركز شباب فيصل تمكنوا من التألق في دوري الدرجة الثانية للناشئين الذي يقيمه الاتحاد المصري للكاراتيه بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وحصدوا المركز الأول عن المجموعة السابعة، التي ضمت أندية المنصورة والبحيرة والقاهرة والمنوفية والجيزة والأقصر والبحيرة والسويس.

أعضاء فريق الكاراتيه بمركز شباب فيصل

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فريق الكاراتيه بمركز شباب فيصل الذي تألق بدوري الناشئين وصعد للنهائيات، ضم اللاعبين يوسف أحمد مصطفى ومحمد مصطفى بتيتي وبلال عصام الدين الشاطبي وأحمد مصطفى سيد وسيف الدين أحمد مصطفى وعمر علاء فتحي.

بينما ضم الجهاز الفني والإداري كابتن مصطفى بتيتي مدرب فني، ومدرب كابتن محمد عبد اللطيف، ومساعد مدرب كابتن فاطمة علي، وإداري الفريق كابتن هنا مصطفى بتيتي.

وتابع «الشيمي»، أن الرياضة في السويس تشهد تألقا مستمرا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.