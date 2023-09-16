سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية استقراراً، حيث يواصل الدولار الأمريكي حالة الاستقرار التي يشهدها بالبنوك خلال الفترة الأخيرة، وسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات كشفته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة فسجل سعر الدولار اليوم السبت 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم السبت 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم السبت للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.