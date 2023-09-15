استقرار الدولار وارتفاع اليوان في آسيا على خلفية بيانات صينية قوية

رصد تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، استقرار الدولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، ليتراجع بشكل طفيف عن المكاسب التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين ارتفع اليوان عقب صدور بعض البيانات الاقتصادية القوية من الصين.

وبحسب التقرير، قفز الدولار الليلة الماضية بعد أن تلقت مبيعات التجزئة الأمريكية دفعة من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس على عكس التوقعات بارتفاعها 0.2 بالمئة، في حين استقبل المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات إلى 105.25 نقطة، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر والذي سجله أمس الخميس عند 105.43، وظل اليورو قرب أدنى مستوى له في عدة أشهر وسجله أمس الخميس عند 1.0632 دولار.